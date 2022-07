'È stata una morte cardiaca improvvisa' - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 1 luglio 2022) Angelo Stanco aveva 39 anni Per approfondire : Articolo : morte di Angelo Stanco, ci sono 9 indagati Si è concluso ieri l'incidente probatorio " iniziato la scorsa udienza con il conferimento dell'... Leggi su lanazione (Di venerdì 1 luglio 2022) Angelo Stanco aveva 39 anni Per approfondire : Articolo :di Angelo Stanco, ci sono 9 indagati Si è concluso ieri l'incidente probatorio " iniziato la scorsa udienza con il conferimento dell'...

Pubblicità

marcodimaio : Il M5S evoca un complotto di #Draghi per rimuovere Conte dalla leadership. Una barzelletta a cui credono solo i gri… - fraversion : Una pezza di Lundini non è stata cancellata. Torna nella primavera del 2023. #UnaPezzaDiLundini - Agenzia_Ansa : Una donna 40enne è morta per le conseguenze di un melanoma due anni dopo l'asportazione di un neo sulla schiena, op… - gianny0162 : Una come @GiorgiaMeloni fino a febbraio 2022 sarebbe stata d'accordo... ora purtroppo si è rimangiata tutto. - luciapulichino : @PieraS11 capisco che è stata una delusione non vederci tutti morti come desideravate per provare che senza vaccino… -