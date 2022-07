Dayane Mello baci infuocati con Dana Saber per le strade di Milano (Di venerdì 1 luglio 2022) Dayane Mello per le strade di Milano si è divertita a baciare Dana Saber, le due donne stavano passeggiando con l’amica Soleil Sorge quando, avanti i paparazzi di Whopsee, si sono scambiate un bacio passionale.Dayane Mello continua ad essere al centro del gossip italiano per i suoi “flirt”, l’ultimo risale a meno di due mesi Leggi su people24.myblog (Di venerdì 1 luglio 2022)per ledisi è divertita aare, le due donne stavano passeggiando con l’amica Soleil Sorge quando, avanti i paparazzi di Whopsee, si sono scambiate uno passionale.continua ad essere al centro del gossip italiano per i suoi “flirt”, l’ultimo risale a meno di due mesi

Pubblicità

clicheaulait : RT @mariahshoney_: Perché litigare per Dayane Mello o Tommaso Zorzi quando puoi benissimo detestare entrambi - LuciaFerraroEM : RT @Whoopsee_it: Giornata milanese per Dayane Mello e Soleil Sorge che infiammano le strade del capoluogo lombardo #whoopsee #dayanemello… - _marybi42 : @dayanemellos8 @VeronicaScosci4 Talmente fallito che è a Bari a ritirare il premio come miglior conduttore emergent… - MondoTV241 : Dayane Mello e Dana Saber infuocano le vie di Milano sotto gli occhi di Soleil, il gioco è servito #dayanemello… - tempoweb : Dayane Mello è senza freni, chi bacia in strada -