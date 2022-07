Cosa farà la Cechia nel suo semestre di presidenza dell’Ue (Di venerdì 1 luglio 2022) «L’Europa come un dovere»: si apre all’insegna della frase di uno dei suoi più grandi statisti, Václav Havel, la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea della Cechia. Il dovere di ogni presidenza è guidare il Consiglio nelle sue trattative interne e con le altre istituzioni comunitarie. L’obiettivo principale che si prefiggono i cechi è sostenere l’Ucraina nel fronteggiare l’invasione russa, con tutti i mezzi possibili. Il governo di Petr Fiala, un’ampia e variegata coalizione di centro-destra, darà la precedenza assoluta a tutto ciò che riguarda il conflitto in corso e le sue conseguenze. Dalla parte degli degli ucraini Come ha detto il ministro ceco degli Affari europei Mikuláš Bek in un’intervista al quotidiano Politico, la guerra in Ucraina e il suo impatto in Europa saranno il leitmotiv della ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 1 luglio 2022) «L’Europa come un dovere»: si apre all’insegna della frase di uno dei suoi più grandi statisti, Václav Havel, ladi turno del Consiglio dell’Unione europea della. Il dovere di ogniè guidare il Consiglio nelle sue trattative interne e con le altre istituzioni comunitarie. L’obiettivo principale che si prefiggono i cechi è sostenere l’Ucraina nel fronteggiare l’invasione russa, con tutti i mezzi possibili. Il governo di Petr Fiala, un’ampia e variegata coalizione di centro-destra, darà la precedenza assoluta a tutto ciò che riguarda il conflitto in corso e le sue conseguenze. Dalla parte degli degli ucraini Come ha detto il ministro ceco degli Affari europei Mikuláš Bek in un’intervista al quotidiano Politico, la guerra in Ucraina e il suo impatto in Europa saranno il leitmotiv della ...

