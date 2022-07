Come vedere il Tour de France in TV, orari e streaming Rai e Eurosport da oggi 1 luglio (Di venerdì 1 luglio 2022) Gli appassionati di ciclismo non possono non chiedersi Come vedere il Tour de France in partenza da oggi, in questo venerdì 1 luglio da Copenaghen con una prima cronometro. L’appuntamento con la Grande Boucle è assicurato sui canali Rai nazionali ma anche sul canale tematico Eurosport. Di seguito sono indicati tutti i dettagli per non perdersi nessun momento di ogni singola tappa, sperando in buoni risultati per i corridori e le squadre italiane. Da quest’oggi la RAI trasmetterà sempre il Tour de France dalle ore 14.20 in poi su Rai 2 (gli orari potranno variare in base alle singole tappe e la loro lunghezza). Il commento della tappa sarà affidato a Stefano Rizzato e l’ex ciclista Stefano Garzelli. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Gli appassionati di ciclismo non possono non chiedersiildein partenza da, in questo venerdì 1da Copenaghen con una prima cronometro. L’appuntamento con la Grande Boucle è assicurato sui canali Rai nazionali ma anche sul canale tematico. Di seguito sono indicati tutti i dettagli per non perdersi nessun momento di ogni singola tappa, sperando in buoni risultati per i corridori e le squadre italiane. Da quest’la RAI trasmetterà sempre ildedalle ore 14.20 in poi su Rai 2 (glipotranno variare in base alle singole tappe e la loro lunghezza). Il commento della tappa sarà affidato a Stefano Rizzato e l’ex ciclista Stefano Garzelli. ...

