Chelsea e Arsenal da perdere? Il Barcellona sta per chiudere l’affare per Raphina

(Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-07-01 20:07:25 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La voce proveniente dai media venerdì indica una conclusione imminente che si avvicina nella saga che circonda la star del Leeds United. Il nome dell’uomo largo Raphinha, ovviamente, ha preso il suo posto in prima linea nei titoli del calcio per diverse settimane. Ciò arriva con il nazionale brasiliano che attira l’interesse non solo dei pesi massimi della Premier League, ma del calcio europeo nel suo insieme. Inizialmente, è stata la potenza spagnola delad essere vista come la favorita per le probabilità di concludere un accordo per il talentuoso attaccante, con il boss Xavi Hernandez alla disperata ricerca di rinforzi sulla fascia destra in vista della nuova stagione. Dal momento che, però, sia ...

Pubblicità

cervellerap : Il #Barcellona ha sorpassato #Chelsea ed #Arsenal nella corsa a #Raphinha. I blaugrana sono la prima scelta del gio… - edincerivedo : @Glongari Ciao Gianluca potresti chiarire un attimo al narrazione? Come mai Arsenal e Chelsea non sono riusciti a chiuderlo prima? - scaribel : @Pasky973 Il chelsea sta su tutti insomma, the new arsenal - infoitsport : Calciomercato Milan – Incastri con Chelsea ed Arsenal: le ultime news - furgeTX : @menotrentanove Quindi erano 85mln per fare 4 anni di sponsor di manica, cioè >20mln all'anno?? Da manica la juve pr… -

Pianeta Milan

Per il senegalese la Juventus, offerta a 3 volte la posta, è in vantaggio sulproposto a 4,... Un suo approdo all', alla disperata ricerca di un centravanti dalle spiccate doti ...Come noto, soprattutto ilma anche i due club di Manchester fanno sul serio per il classe ... Piacciono poi Gabriel dell'e il classe 2001 del Monaco Badiashile. Dalla difesa all'attacco: ... Calciomercato Milan – Incastri con Chelsea ed Arsenal: le ultime news An altogether surprising new suitor have positioned themselves in the race to land Barcelona midfielder Frenkie de Jong this summer ...Torino's sporting director is heading to London in the hope of securing a move for centre-back Gleison Bremer, while Friday's Transfer Gossip claims Arsenal are closing in on the 'new Mesut Ozil'.