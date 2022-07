Bologna, ancora in rianimazione la bimba di 2 anni caduta in piscina con la babysitter, che è morta ieri sera (Di venerdì 1 luglio 2022) È morta nella notte la babysitter che ieri mattina vicino Bologna era caduta in piscina, mentre si trovavano nella casa dei nonni della bambina. La piccola invece si trova ancora ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale bolognese. ancora da definire per inquirenti la dinamica dell’incidente. Verso le 11.30 di ieri 30 giugno, la bambina sarebbe andata sott’acqua durante un bagno in piscina. A quel punto non è chiaro se la tata, una filippina di 50 anni, si sia sentita male una volta vista la bambina sott’acqua, o abbia avuto un malore nel tentativo di salvarla, pur non sapendo nuotare, o sia caduta in acqua insieme alla bambina, secondo quanto riporta il ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 luglio 2022) Ènella notte lachemattina vicinoerain, mentre si trovavano nella casa dei nonni della bambina. La piccola invece si trovaricoverata nel reparto didell’ospedale bolognese.da definire per inquirenti la dinamica dell’incidente. Verso le 11.30 di30 giugno, la bambina sarebbe andata sott’acqua durante un bagno in. A quel punto non è chiaro se la tata, una filippina di 50, si sia sentita male una volta vista la bambina sott’acqua, o abbia avuto un malore nel tentativo di salvarla, pur non sapendo nuotare, o siain acqua insieme alla bambina, secondo quanto riporta il ...

Pubblicità

giuliaftmike : RT @levansdicalum: Per che va al concerto a Bologna di Harry il 25 luglio e non ha ancora un hotel io ve lo giuro vi ospito GRATIS a casa m… - Open_gol : Gli inquirenti sospettano che la caduta in piscina sia stata accidentale. Ma la dinamica dell'incidente è ancora in… - okokbizzlee : RT @levansdicalum: Per che va al concerto a Bologna di Harry il 25 luglio e non ha ancora un hotel io ve lo giuro vi ospito GRATIS a casa m… - GVUCCILOU : RT @levansdicalum: Per che va al concerto a Bologna di Harry il 25 luglio e non ha ancora un hotel io ve lo giuro vi ospito GRATIS a casa m… - orasiamoinduee : RT @levansdicalum: Per che va al concerto a Bologna di Harry il 25 luglio e non ha ancora un hotel io ve lo giuro vi ospito GRATIS a casa m… -