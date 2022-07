Auto sbanda e si schianta contro un albero | morta 18enne | gravissima l’amica

Pubblicità

infoitinterno : Legnago, incidente sulla provinciale 46: auto sbanda e si schianta su un albero, morta 18enne - bizcommunityit : L'auto sbanda all'improvviso e si schianta su un platano: Bianca muore a 18 anni, gravissima l'amica - infoitinterno : L'auto sbanda all'improvviso e si schianta su un platano: Bianca muore a 18 anni, gravissima l'amica - Gazzettino : L'auto sbanda all'improvviso e si schianta su un platano: Bianca muore a 18 anni, gravissima l'amica -

Non c'erano altrein transito in quel momento, quando poco dopo le 21 la Peugeot è uscita di strada. Sarebbe quindi sarebbe da escludere che l'automobile possa essere stata urtata o toccata di ...CAVRIAGO (Reggio Emilia) - Una persona è rimata ferita alle 8 di questa mattina in un incidente stradale in via Prati Vecchi, a Corte Tegge al confine tra Cavriago e Reggio. L'ha sbandato finendo nel fosso che corre accanto alla carreggiata. Il ferito è stato portato al Santa Maria Nuova in condizioni di media gravità.Tragico incidente ieri sera alle 21 a Torretta di Legnago in via Valle (Sp46). I residenti in zona, che hanno udito un boato, hanno avvertito i carabinieri… Leggi ...CAVRIAGO (Reggio Emilia) – Una persona è rimata ferita alle 8 di questa mattina in un incidente stradale in via Prati Vecchi, a Corte Tegge al confine tra Cavriago e Reggio. L’auto ha sbandato finendo ...