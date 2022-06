Volley, Nations League femminile 2022: Azzurre in campo domani contro la Corea del Sud (Di giovedì 30 giugno 2022) domani, alle ore 15.30 italiane, le Azzurre dell’ItalVolley torneranno in campo a Sofia (Bulgaria) per affrontare la Corea del Sud nella quarta giornata della Pool 6 di Volleyball Nations League. In caso di successo all’Armeec Arena, le ragazze di Davide Mazzanti sarebbero matematicamente qualificate alle Finals di Ankara (13-17 luglio). Al momento le campionesse d’Europa in carica occupano la quarta posizione nella classifica generale insieme al Brasile, distanti una sola vittoria da USA e Giappone attualmente al comando. La Corea del Sud è invece ancora a secco di vittorie. “Al momento non riusciamo a imprimere subito il nostro ritmo – ha detto il ct Mazzanti -. La sfida con la Corea del Sud sarà importante sia per ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022), alle ore 15.30 italiane, ledell’Italtorneranno ina Sofia (Bulgaria) per affrontare ladel Sud nella quarta giornata della Pool 6 diball. In caso di successo all’Armeec Arena, le ragazze di Davide Mazzanti sarebbero matematicamente qualificate alle Finals di Ankara (13-17 luglio). Al momento le campionesse d’Europa in carica occupano la quarta posizione nella classifica generale insieme al Brasile, distanti una sola vittoria da USA e Giappone attualmente al comando. Ladel Sud è invece ancora a secco di vittorie. “Al momento non riusciamo a imprimere subito il nostro ritmo – ha detto il ct Mazzanti -. La sfida con ladel Sud sarà importante sia per ...

