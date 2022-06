Ultime Notizie – Calcio, scontri Pro Sesto-Seregno: undici daspo (Di giovedì 30 giugno 2022) Il questore di Milano ha emesso 11 daspo nei confronti di altrettanti tifosi della Pro Sesto che lo scorso 14 maggio 2022, al termine della partita di Calcio contro il Seregno valevole per i playout del campionato di Calcio Lega Pro di serie C, “hanno partecipato a disordini e violenze contro la forza pubblica e la tifoseria ospite”. Quel giorno, circa 30 ultrà della Pro Sesto si sono spostati in massa dal settore tribuna Vito Porro per raggiungere il cancello di delimitazione del settore ospiti ed entrare in contatto con i rivali. “Dopo aver allontanato con violenza due steward al varco, hanno invaso il corridoio di uscita della tifoseria ospite sfondando il cancello per poi dirigersi verso i sostenitori del Seregno” travolgendo un poliziotto. L’intervento ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) Il questore di Milano ha emesso 11nei confronti di altrettanti tifosi della Proche lo scorso 14 maggio 2022, al termine della partita dicontro ilvalevole per i playout del campionato diLega Pro di serie C, “hanno partecipato a disordini e violenze contro la forza pubblica e la tifoseria ospite”. Quel giorno, circa 30 ultrà della Prosi sono spostati in massa dal settore tribuna Vito Porro per raggiungere il cancello di delimitazione del settore ospiti ed entrare in contatto con i rivali. “Dopo aver allontanato con violenza due steward al varco, hanno invaso il corridoio di uscita della tifoseria ospite sfondando il cancello per poi dirigersi verso i sostenitori del” travolgendo un poliziotto. L’intervento ...

Pubblicità

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Gimbe: +50% casi in 7 giorni, aumentano ricoveri, intensive e decessi… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - CorriereCitta : Cristiano Ronaldo e il sogno Roma, arriva la conferma: ”Il 7 luglio potrebbe arrivare” - eleaugusta : RT @Bluefidel47: Ultime notizie. 1 milione di positivi sani, in isolamento domiciliare. Posso immaginare cosa succederà ad ottobre -