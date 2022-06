UFFICIALE – Kristjan Asllani è un nuovo giocatore dell’Inter (Di giovedì 30 giugno 2022) Kristjan Asllani è ufficialmente un giocatore dell’Inter Dopo le visite mediche svolte nella giornata di ieri, ora è arrivata anche l’ufficialità: Kristjan Asllani è un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista arriva in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto. A comunicarlo è lo stesso club nerazzurro attraverso un video annuncio pubblicato sui social in cui Romelu Lukaku parla del nuovo acquisto al presidente Steven Zhang. ?Let me introduce:Class of 2002, midfielder… Kristjan Asllani #ForzaInter #WelcomeKristjan pic.twitter.com/8bNeDuRCEY— Inter (@Inter) June 30, 2022 L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 30 giugno 2022)è ufficialmente unDopo le visite mediche svolte nella giornata di ieri, ora è arrivata anche l’ufficialità:è un. Il centrocampista arriva in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto. A comunicarlo è lo stesso club nerazzurro attraverso un video annuncio pubblicato sui social in cui Romelu Lukaku parla delacquisto al presidente Steven Zhang. ?Let me introduce:Class of 2002, midfielder…#ForzaInter #Welcomepic.twitter.com/8bNeDuRCEY— Inter (@Inter) June 30, 2022 L'articolo proviene da intermagazine.

