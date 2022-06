Ucraina: mercantile con 7.000 tonnellate di grano ha lasciato Berdyansk occupata da russi (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Una nave mercantile con 7.000 tonnellate di grano ha lasciato la città Ucraina di Berdyansk occupata dai russi, per la prima volta dall'inizio della guerra. Il capo dell'amministrazione di occupazione nominata da Mosca nella regione di Zaporizhia, Yevhen Balytsky , ha affermato che la nave si stava dirigendo verso "paesi amici", senza fornire dettagli su quali siano questi Paesi considerati "amici". Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Una navecon 7.000dihala cittàdidai, per la prima volta dall'inizio della guerra. Il capo dell'amministrazione di occupazione nominata da Mosca nella regione di Zaporizhia, Yevhen Balytsky , ha affermato che la nave si stava dirigendo verso "paesi amici", senza fornire dettagli su quali siano questi Paesi considerati "amici".

