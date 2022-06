(Di giovedì 30 giugno 2022) Il presidente russo Vladimirnonpersonalmente al G20 di metà novembre in. «Il presidenteoppure delegare qualcuno. Tuttavia c’è tempo. La Russia sta partecipando ai lavori del G20. Prenderemo la decisione che meglio si adatta ai nostri interessi», ha detto oggi il portavoce del, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia stampa Tass. Le sue dichiarazioni arrivano mentre il presidente di turno del G20, il leaderno Joko Widodo, è a Mosca, dove ha incontrato. Ieri era a Kiev, dove è stato ricevuto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quando lo disse Draghi, Mosca reagì male Widodo ha invitato entrambi al summit del G20 a Bali e Zelensky ha già detto che deciderà se ...

Pubblicità

Avvenire_Nei : #Ucraina L'Onu 'incastra' il Cremlino: documentati 23 stupri e 4mila civili uccisi - wireditalia : Il Cremlino ha provato a diffondere varie notizie false, tra cui l'ipotesi che sia stato organizzato dall'Ucraina o… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Putin risponde alla compattezza della Nato consolidando i contatti con i suo… - SecolodItalia1 : Ucraina, il Cremlino ci ripensa e annuncia: «Putin potrebbe non andare al G20 in Indonesia» - Samira1577 : RT @valy_s: Il Pres. Indonesiano, nonché presidente di turno del G20, #Widodo, ha consegnato a #Putin un messaggio di #Zelensky, dicendosi… -

Avvenire

Il summit della Nato di Madrid si conclude con la rinascita del Patto Atlantico, galvanizzato dall'invasione decisa da Vladimir Putin ine dall'intesa sempre più stretta fra Cina e Russia, ...... assalti ai treni e collaborazionisti: la guerra dietro le linee 20 maggio - Russia, nuove epurazioni del: sospesi il generale Kisel e il viceammiraglio Osipov 20 maggio -, dagli Usa ... L'Onu "incastra" il Cremlino: accertati stupri e più di 4mila civili trucidati «Dalla pace all’inferno, nel volgere di un fulmine scagliato in piena notte.» È questa l’immagine che Nello Scavo dà della guerra in Ucraina. E lo fa perché è la prima volta che si trova sul posto e v ...Bernie Ecclestone non tradisce l'amicizia con Vladimir Putin a costo di scioccare il Regno Unito e di farsi scaricare dal circus della Formula 1, la gallina dalla uova d'oro da lui ...