Tommaso Zorzi risponde ad Andrea Pucci: “Tu come fai ad arrogarti il diritto di salire sul palco e dire che io lo prendo…?” (Di giovedì 30 giugno 2022) Si chiama “Il meglio di Andrea Pucci” (il meglio?) lo spettacolo in scena al Carroponte di Sesto San Giovanni, nelle date di martedì 28 giugno, mercoledì 29 giugno e giovedì 30 giugno 2022. E proprio durante la performance, il comico milanese avrebbe fatto un’affermazione incommentabile: “Abbiamo passato tutto l’anno scorso a farci tamponi, si entrava in queste strutture dove ti infilavano il tampone in una narice, se erano stron*i anche nell’altra, se erano ancora più stron*i in bocca, se invece ti chiamavi Zorzi, nel cu*o”. Tommaso Zorzi ha risposto attraverso una Instagram Story: “Una mia amica ieri va a sentire lo spettacolo di Pucci e mi manda poi questo audio – nella storia si sente la ragazza che riporta la battuta del comico – Parliamone un attimo… Cioè, anche no”, dice il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Si chiama “Il meglio di” (il meglio?) lo spettacolo in scena al Carroponte di Sesto San Giovanni, nelle date di martedì 28 giugno, mercoledì 29 giugno e giovedì 30 giugno 2022. E proprio durante la performance, il comico milanese avrebbe fatto un’affermazione incommentabile: “Abbiamo passato tutto l’anno scorso a farci tamponi, si entrava in queste strutture dove ti infilavano il tampone in una narice, se erano stron*i anche nell’altra, se erano ancora più stron*i in bocca, se invece ti chiamavi, nel cu*o”.ha risposto attraverso una Instagram Story: “Una mia amica ieri va a sentire lo spettacolo die mi manda poi questo audio – nella storia si sente la ragazza che riporta la battuta del comico – Parliamone un attimo… Cioè, anche no”, dice il ...

