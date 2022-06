TikTok: i 3 trend del momento (Di giovedì 30 giugno 2022) TikTok non si arresta: tra classifiche di gradimento, ironia e girl power, ecco gli ultimi trend da non perdere Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 giugno 2022)non si arresta: tra classifiche di gradimento, ironia e girl power, ecco gli ultimida non perdere

Pubblicità

i_Ditaly : 10 profili TikTok per fuggire dalla nostra realtà anche solo per qualche istante—ma attenzione, potreste entrare in… - kitsuneich : io vorrei non aver mai conosciuto tiktok perché sta cosa di cantare i trend tutto il giorno mi è sfuggita di mano - orecchyeol : quando fate i trend di tiktok 'as an italian' per far vedere come gesticoliamo vi viene innaturale e sembra che non… - mugiwarai_ : ah i wanna do the left & right TikTok trend hsjdhshdhd - camicuevassan : JSJAJJSJSJS wn esto es como el trend de tiktok q sad -