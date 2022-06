Strage Viareggio: Moretti condannato a 5 anni nell’appello bis (Di giovedì 30 giugno 2022) L'ex ad di FS e Rfi Mauro Moretti e' stato condannato a 5 anni nel processo di appello bis per la Strage ferroviaria di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 30 giugno 2022) L'ex ad di FS e Rfi Mauroe' statoa 5nel processo di appello bis per laferroviaria di(Lucca) del 29 giugno 2009 L'articolo proviene da Firenze Post.

