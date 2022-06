Serie A | Lecce-Inter il 13 agosto; Milan-Inter il 3 settembre alle 18

(Di giovedì 30 giugno 2022) Gli orari delle prime cinque giornata dellaA dell’La LegaA ha comunicato gli orari delle prime cinque partite del campionato 2022/2023: vediamo le partite dell’. I nerazzurri faranno il loro esordio sabato 1320:45 sul campo del; nella seconda giornata i ragazzi di Simone Inzaghi saranno impegnati in casa contro lo Spezia: appuntamento al 2020:45. Terza giornata in casa Lazio venerdì 26, sempre20:45. Primo turno infrasettimanale in casa contro la Cremonese martedì 30con calcio di inizio20:45. Alla quinta giornata appuntamento importante con il ...

...degli ultimi due campionati diB che da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa come ha annunciato via twitter il club di Villa Rostan. L'attaccante, che arriva dalin via ...La terza edizione della Mc Donald's Salento Padel Cup si è svolta al Pala Summer di, in ... donne, uomini e celebrity reunion riservata a personalità sportive, per lo più ex calciatori diA ... Serie A: Lecce e il possibile acquisto di Victor Mendez La Lega di Serie A ha reso noti gli orari di anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato 2022-2023 ...Serie A orari prima giornata, i Campioni d'Italia saranno di scena a San Siro per affrontare l'Udinese di Sottil ...