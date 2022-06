Se il Pirellone non si schera, lo fa invece il Comune. E anche Burger King che offre ai ragazzi delle Case Arcobaleno, rimasti senza famiglia dopo il coming out, un percorso di inserimento professionale (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Pride a Milano il 2 luglio ci sarà, come previsto. Ma la parata dell’orgoglio Lgbtq+ che si snoderà sabato nel centro della città, non avrà il patrocinio della Regione. Elodie, la madrina del Roma Pride 2022: «Meritiamo tutti gli stessi diritti» X Leggi anche › Mese del pride e coming out: tutti i consigli per farlo ... Leggi su iodonna (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Pride a Milano il 2 luglio ci sarà, come previsto. Ma la parata dell’orgoglio Lgbtq+ che si snoderà sabato nel centro della città, non avrà il patrocinio della Regione. Elodie, la madrina del Roma Pride 2022: «Meritiamo tutti gli stessi diritti» X Leggi› Mese del pride eout: tutti i consigli per farlo ...

