Sbarchi senza fine. Ma la Lamorgese non vede l'invasione (Di giovedì 30 giugno 2022) In una settimana sono stati oltre 2mila i migranti sbarcati sulle coste italiane. Il centrodestra in pressing sul Viminale nel question time in Senato: "Da parte del ministero non c'è attenzione" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 giugno 2022) In una settimana sono stati oltre 2mila i migranti sbarcati sulle coste italiane. Il centrodestra in pressing sul Viminale nel question time in Senato: "Da parte del ministero non c'è attenzione"

LegaSalvini : ++ Il Tempo: 'Migranti, gli sbarchi continuano senza sosta' ++ RIDATECI SALVINI A DIFENDERE I CONFINI… - FratellidItalia : ?? Sbarchi senza sosta, ma dal Viminale tutto tace. #BastaSbarchi - RigonatNicola : RT @monikindaaaa: @sbonaccini Non lo sono invece,non c'è integrazione basta vedere il fallimento in chi ha frequentato la scuola,pochi anni… - mariolinocalcin : RT @monikindaaaa: @sbonaccini Non lo sono invece,non c'è integrazione basta vedere il fallimento in chi ha frequentato la scuola,pochi anni… - monikindaaaa : RT @dantegiumanini: Intanto , nell’indifferenza generale , continua la conquista dell’Italia da parte dell’Islam Migranti, gli sbarchi co… -