Sampdoria, Faggiano: “Costruiamo una squadra che non faccia soffrire i tifosi” (Di giovedì 30 giugno 2022) Il calciomercato entra sempre più nel vivo e Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, ai microfoni di ‘Telenord’ ha fatto il punto della situazione: “Stiamo lavorando per costruire una squadra che non faccia più soffrire i tifosi. Abbiamo l’obiettivo di trovare dei giovani per fare future plusvalenze. Non posso nascondere che dobbiamo stare molto attenti al budget più di altre volte, ma non siamo deboli. Potrebbe arrivare un ‘botto’ come anche un giocatore sconosciuto o uno reduce da una stagione non brillante”. Il dirigente dei blucerchiati si è poi soffermato in particolar modo su due nomi molto chiacchiareti in queste settimane: “Thorsby è molto legato alla Sampdoria e su di lui ci sono tante voci da tempo ma per ora nessuno si è fatto avanti ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) Il calciomercato entra sempre più nel vivo e Daniele, direttore sportivo della, ai microfoni di ‘Telenord’ ha fatto il punto della situazione: “Stiamo lavorando per costruire unache nonpiù. Abbiamo l’obiettivo di trovare dei giovani per fare future plusvalenze. Non posso nascondere che dobbiamo stare molto attenti al budget più di altre volte, ma non siamo deboli. Potrebbe arrivare un ‘botto’ come anche un giocatore sconosciuto o uno reduce da una stagione non brillante”. Il dirigente dei blucerchiati si è poi soffermato in particolar modo su due nomi molto chiacchiareti in queste settimane: “Thorsby è molto legato allae su di lui ci sono tante voci da tempo ma per ora nessuno si è fatto avanti ...

