Pubblicità

guerino1988 : Adinolfi contro il logo del Giubileo: 'Ma è un Gay pride?'. Ecco qual è il significato del simbolo. Chi lo ha scelt… - StigmabaseF : Adinolfi indignato dal logo del Giubileo | «Ma cos'è un Gay Pride?» Qual è il significato ...: Ma, porca pupazza, è… - AlbertoPintus3 : RT @ainnantis: Cosa è “Sa Batalla' di Sanluri? Qual è il significato storico e politico di quell'evento? In 10 minuti @franciscusedda dà tu… - PreduSedda : RT @ainnantis: Cosa è “Sa Batalla' di Sanluri? Qual è il significato storico e politico di quell'evento? In 10 minuti @franciscusedda dà tu… - StigmabaseF : Adinolfi indignato dal logo del Giubileo: «Ma cos'è un Gay Pride?». - Open: Adinolfi indignato dal logo del Giubile… -

Il Fatto Quotidiano

... specie in un periodoè quello che si sta protraendo da tre estati". " Veroli è pronta per ... " Sono certa che anche a voi sarà capitato in questi mesi di pensare alla libertà e al suo...La polemica del leader del Popolo della Famiglia. Giacomo Travisani, vincitore del Concorso internazionale per la realizzazione del logo, ha spiegato il senso del suo lavoro: 'Ho immaginato gente di ... Adinolfi contro il logo del Giubileo: “Ma è un Gay pride” Qual è il significato de Il Paradiso delle Signore A chi si rivolge Il Paradiso delle Signore Le parole di Vanessa Gravina.Covid Lombardia, le nuove infezioni giornaliere al livello di febbraio: la curva è in salita dal 3 giugno. Vaiolo delle scimmie, primi cluster lombardi: contagi triplicati in due settimane ...