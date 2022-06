Precipita da un palazzo e perde la vita | indagano i carabinieri

(Di giovedì 30 giugno 2022) Questa mattina a Milano, un uomo di 87 anni è stato trovato morto ai piedi di unin zona Bonola: l’anziano sarebbeto nel vuoto. Indagini in corso. Choc a Milano, dove questa mattina un uomo di 87 anni è stato trovato morto in zona Bonola. Il corpo giaceva al suolo ai piedi di un, dove pare sia stato notato da alcuni passanti che hanno chiamato il numero unico per le emergenze. (Vincenzo De Bernardo – Adobe Stock)Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso dell’anziano che sarebbeto nel vuoto prima di finire al suolo. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Milano, anziano di 87 anni (Lionello Rovati – Adobe Stock)Un volo di diversi metri prima di impattare sull’asfalto. Sarebbe morto così l’uomo ...

Un uomo di 87 anni è morto all'alba di giovedì 30 giugno dopo essere precipitato nel vuoto da unal civico 10 di via Alex Visconti a Milano (zona Bonola). Tutto è accaduto intorno alle 5:40, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Ogni tentativo di soccorso è stato ... Tragedia in Bonola: 87enne precipita da un palazzo e muore Un uomo di 87 anni è precipitato da un palazzo a Milano. I carabinieri per il momento non escludono nessuna ipotesi.Un risveglio tragico per la città di Milano. Nella mattinata di oggi, giovedì 30 giugno, un uomo di 87 anni è stato trovato morto. I medici e i paramedici del 118 sono intervenuti sul posto, ma non ha ...