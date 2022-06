No! Questo non è un vero Tribunale internazionale che indaga sui bambini torturati per ottenere l’adrenocromo (Di giovedì 30 giugno 2022) Tornano le condivisioni Facebook incentrate sulla presunta produzione di adrenocromo da parte di presunte élite pedofile, tramite l’abuso di bambini. Si tratta di uno dei principali cavalli di battaglia del movimento cospirazionista americano QAnon. A Questo si unisce la narrazione del Tribunale internazionale – che avevamo già visto a proposito della cosiddetta Norimberga 2 -, il quale sarebbe in procinto di condannare i responsabili di Questo complotto. Per chi ha fretta: Non esiste un Tribunale internazionale riconosciuto che stia indagando su una presunta setta di pedofili finalizzata alla produzione e commercio di adrenocromo. l’adrenocromo è un prodotto della ossidazione dell’adrenalina nel nostro cervello che non ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Tornano le condivisioni Facebook incentrate sulla presunta produzione di adrenocromo da parte di presunte élite pedofile, tramite l’abuso di. Si tratta di uno dei principali cavalli di battaglia del movimento cospirazionista americano QAnon. Asi unisce la narrazione del– che avevamo già visto a proposito della cosiddetta Norimberga 2 -, il quale sarebbe in procinto di condannare i responsabili dicomplotto. Per chi ha fretta: Non esiste unriconosciuto che stiando su una presunta setta di pedofili finalizzata alla produzione e commercio di adrenocromo.è un prodotto della ossidazione dell’adrenalina nel nostro cervello che non ha ...

