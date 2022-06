Napoli, 5 vigili malmenati e 3 auto distrutte da un gruppo di nigeriani: tutti liberi gli aggressori (video) (Di giovedì 30 giugno 2022) Per i cinque agenti della Polizia locale di Napoli feriti e le tre vetture della Municipale distrutte sabato a Napoli non pagherà nessuno e nessuno è rimasto in galera. È il bilancio dell’impotenza della giustizia italiana dopo l’aggressione di 5 giorni fa, a pochi passi dalla stazione. I video hanno documentato la resa dei vigili napoletani, accerchiati e aggrediti da alcune decine di migranti durante un controllo contro i mercatini abusivi nei pressi di piazza Garibaldi, zona stazione ferroviaria centrale. Gli agenti stavano eseguendo un sequestro nei confronti di una nigeriana che vendeva cibo da asporto senza autorizzazione: la donna ha dato in escandescenze ed è accorso un gran numero di migranti che ha circondato e malmenato i vigili. LEGGI ANCHE L'attore ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022) Per i cinque agenti della Polizia locale diferiti e le tre vetture della Municipalesabato anon pagherà nessuno e nessuno è rimasto in galera. È il bilancio dell’impotenza della giustizia italiana dopo l’aggressione di 5 giorni fa, a pochi passi dalla stazione. Ihanno documentato la resa deinapoletani, accerchiati e aggrediti da alcune decine di migranti durante un controllo contro i mercatini abusivi nei pressi di piazza Garibaldi, zona stazione ferroviaria centrale. Gli agenti stavano eseguendo un sequestro nei confronti di una nigeriana che vendeva cibo da asporto senzarizzazione: la donna ha dato in escandescenze ed è accorso un gran numero di migranti che ha circondato e malmenato i. LEGGI ANCHE L'attore ...

