Milan, non solo Maldini e Massara: pronto il rinnovo anche per Carbone (Di giovedì 30 giugno 2022) Paolo Maldini e Frederic Massara non sarebbero gli unici ad aver rinnovato con il Milan: prolungamento anche per Angelo Carbone Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 giugno 2022) Paoloe Fredericnon sarebbero gli unici ad aver rinnovato con il: prolungamentoper Angelo

Pubblicità

PietroMazzara : È iniziato quello che, da contratto, è l’ultimo giorno di lavoro di #Maldini e #Massara. Speriamo che oggi si arriv… - MarcoBovicelli : La giornata in Casa #Milan non è ancora finita: mentre #Massara ha raggiunto il Grand Hotel di Rimini per l’evento… - Gazzetta_it : I tifosi tra rabbia e incredulità: “Non meritiamo tutto questo” - nicolabellini75 : @diavolesquee Ci rendiamo conto chi è , o meglio sarebbe, il proprietario del milan ? Uno che non ha una Lira e acq… - CapitanoPaolo90 : Finalmente .. non può esistere un Milan senza il Capitano ?? -