Milan | Maldini e Massara rinnovano contratto

Pubblicità

AntoVitiello : ??? C'è l'accordo! #Maldini ancora nella sede del #Milan (ore 21.30) dopo una lunga giornata insieme agli avvocati:… - AntoVitiello : #Maldini: 'Felice di programmare un futuro vincente. Accordo sul rinnovo' @MilanNewsit @antonello_gioia #Milan - AntoVitiello : #Maldini a @MilanNewsit : 'All'ultimo ma abbiamo rinnovato, accordo trovato' #milan - k4hom7 : RT @AntoVitiello: #Maldini: 'Felice di programmare un futuro vincente. Accordo sul rinnovo' @MilanNewsit @antonello_gioia #Milan https://t.… - Danielee1899 : RT @NickCecca: Milan, con Maldini e Massara freschi di rinnovo fino al 2024 (con opzione per il 2025) i rossoneri pronti a piazzare i prim… -

- 'Il rinnovo die Massara La famigliaè ile Paolo ha saputo dare da giocatore e da dirigente veramente tanto. Tutti i milanisti come me lo ringrazieranno'. MONZA E ..."È tutto a posto, all'ultimo abbiamo rinnovato. Siamo contenti di essere qui, della stagione e anche di programmare un futuro sempre vincente". Lo ha detto il direttore tecnico delPaoloall'uscita dalla sede del club, commentando la notizia dell'accordo trovato per il rinnovo contrattuale. "Come sarà ilAdesso vediamo, c'è tempo. Siamo partiti un po' in ...Per garantirti una migliore esperienza, sia noi che i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del tuo dispositivo. Ricevere il consenso per q ...(Adnkronos) – Paolo Maldini e Frederick Massara, direttore dell’area tecnica e direttore sportivo, rinnovano il contratto con il Milan. “È tutto a posto, all’ultimo abbiamo rinnovato. Siamo contenti d ...