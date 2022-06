Luca Calvani fa coming out e presenta il fidanzato Alessandro Franchini (Di giovedì 30 giugno 2022) Luca Calvani ha fatto coming out. In occasione del mese del Pride che si concluderà oggi, l’attore di Prato nonché ex vincitore della quarta edizione de L’Isola dei Famosi, ha deciso di annunciare al mondo intero di essere innamorato di Alessandro Fanchini. “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”, ha scritto Luca Calvani su Instagram con tanto di foto insieme ad Alessandro ed al loro cagnolino. I due stanno insieme da circa sei anni, ma solo ora l’attore ha deciso di dirlo pubblicamente. Luca Calvani ha fatto coming out, ora è nel cast di Cortesie Per Gli Ospiti Attualmente Luca Calvani è nel cast di Cortesie Per Gli Ospiti, su RealTime, in qualità di esperto di bonton al fianco di ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 giugno 2022)ha fattoout. In occasione del mese del Pride che si concluderà oggi, l’attore di Prato nonché ex vincitore della quarta edizione de L’Isola dei Famosi, ha deciso di annunciare al mondo intero di essere innamorato diFanchini. “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”, ha scrittosu Instagram con tanto di foto insieme aded al loro cagnolino. I due stanno insieme da circa sei anni, ma solo ora l’attore ha deciso di dirlo pubblicamente.ha fattoout, ora è nel cast di Cortesie Per Gli Ospiti Attualmenteè nel cast di Cortesie Per Gli Ospiti, su RealTime, in qualità di esperto di bonton al fianco di ...

