L'estate entra nel vivo: maggiori controlli su Pontina, Appia e sulle strade che portano al mare (Di giovedì 30 giugno 2022) I mesi di luglio e agosto si caratterizzano per essere il periodo più critico per quello che concerne il traffico estivo. Partenze, rientri, spostamenti nei fine settimana rendono questi giorni "a rischio" per ciò che riguarda la circolazione stradale. controlli supplementari Per tali ordini di motivi, la Polizia di Stato ha adottato tutta una serie di iniziative, servizi e controlli supplementari rispetto a quelli ordinari, per garantire a tutti gli utenti della strada un'estate serena. Infatti nei mesi di luglio e agosto, la Polizia Stradale di Latina intensificherà i controlli ai veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, quali SS148 "Pontina", SS7 "Appia", SR156 "Monti Lepini" e SR213 "Flacca". Servizi notturni nelle ...

