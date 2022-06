Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: '#Gnabry con il cappellino della #Juve', la Bild scalda i tifosi bianconeri: L'attaccante in scadenza con il Bayern Mo… - sportli26181512 : '#Gnabry con il cappellino della #Juve', la Bild scalda i tifosi bianconeri: L'attaccante in scadenza con il Bayern… - newsdasporto : Il 30 maggio scorso calciomercatoweb parlava di un possibile approdo di #Gnabry alla Juventus, oggi leggo che Serge… - marco_rogerio_ : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, messaggi social da Gnabry? Il tedesco su Instagram con un cappellino dei bianconeri - ZonaBianconeri : RT @miki_cr01: Quindi ora #Gnabry sarebbe vicino alla #Juventus solo per aver scattato una fotografia con un cappellino dell'Adidas stile m… -

In scadenza di contratto nel 2023 e al momento lontano dall'accordoil Bayern Monaco per il rinnovo, Sergeè uno dei giocatori più chiacchierati del calciomercato estivo in Germania . L'attaccante tedesco, accostato tra i diversi club anche alla Juventus , ...ha ricevuto un'offerta per rinnovare il contratto, in scadenza l'anno prossimo, ma non ha ... 23 anni, francese, piace molto al Torino, che ha presentato un'offerta di 7 milionibonus per l'...In scadenza di contratto nel 2023 e al momento lontano dall'accordo con il Bayern Monaco per il rinnovo, Serge Gnabry è uno dei giocatori più chiacchierati del calciomercato estivo in Germania. L'atta ...Come ogni estate, i nomi di mercato che si susseguono per circa tre mesi sono quelli che più di ogni altra cosa tengono con il fiato sospeso tutti i tifo ...