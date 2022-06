G7, Putin: “Leader occidentali a torso nudo? Disgustosi” (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – I Leader occidentali a torso nudo? Disgustosi. Vladimir Putin risponde ai Leader dei Paesi del G7 che, in occasione del vertice appena concluso al castello di Elmau, in Baviera, si sono lasciati andare a qualche battuta sul torso nudo che notoriamente il Presidente russo ama sfoggiare durante battute di pesca o caccia. I nove (oltre ai Leader dei sette Paesi anche la Presidente della Commissione Ue e il Presidente del Consiglio Ue) offrirebbero uno “spettacolo disgustoso” se si spogliassero, ha detto Putin da Ashgabat, dove si è recato per il vertice dei Paesi del Caspio che si è tenuto, intorno a un tavolo rettangolare enorme, con i 5 Leader dei Paesi rivieraschi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – I. Vladimirrisponde aidei Paesi del G7 che, in occasione del vertice appena concluso al castello di Elmau, in Baviera, si sono lasciati andare a qualche battuta sulche notoriamente il Presidente russo ama sfoggiare durante battute di pesca o caccia. I nove (oltre aidei sette Paesi anche la Presidente della Commissione Ue e il Presidente del Consiglio Ue) offrirebbero uno “spettacolo disgustoso” se si spogliassero, ha dettoda Ashgabat, dove si è recato per il vertice dei Paesi del Caspio che si è tenuto, intorno a un tavolo rettangolare enorme, con i 5dei Paesi rivieraschi ...

