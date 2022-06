Fattura elettronica, dal 1° luglio scatta l’obbligo. Ma non per tutti (Di giovedì 30 giugno 2022) Dal 1° luglio scatta l’obbligo di Fattura elettronica per le partita Iva nel regime dei forfettari e dei vecchi minimi. La novità riguarda nell’immediato circa 800mila contribuenti e l’obbligo non sarà subito per tutti: rimangono escluse le partite Iva che nel 2021 hanno conseguito ricavi/compensi non superiori a 25mila euro (ragguagliati ad anno). Fattura elettronica, per chi scatta l’obbligo Obbligo per i contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio, per i contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e per i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 giugno 2022) Dal 1°diper le partita Iva nel regime dei forfettari e dei vecchi minimi. La novità riguarda nell’immediato circa 800mila contribuenti enon sarà subito per: rimangono escluse le partite Iva che nel 2021 hanno conseguito ricavi/compensi non superiori a 25mila euro (ragguagliati ad anno)., per chiObbligo per i contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio, per i contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e per i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime ...

