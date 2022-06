Draghi da Mattarella, tensione sempre più alta. Conte tace, Salvini chiede lo stop dei Ddl Ius Scholae-Cannabis (Di giovedì 30 giugno 2022) Oltre a un punto sull’esito di G7 in Germania e vertice Nato a Madrid, il colloquio di questa mattina al Quirinale tra Mario Draghi e il presidente Sergio Mattarella difficilmente ha potuto ignorare la fibrillazione che in queste ore sta travolgendo la maggioranza di governo. Ieri 29 giugno era stato il presidente del M5s Giuseppe Conte a salire al Colle, alla fine di una giornata caratterizzata dalle tensioni per le voci sulla presunta richiesta di Draghi a Grillo di «cacciare dal M5s» l’ex premier. Una voce smentita con ore di ritardo da Draghi, ma ribadite ancora questa mattina da il Fatto quotidiano che di certo non hanno rasserenato gli animi tra le fila grilline. Nessun commento ulteriore però è arrivato da Conte, che da ieri osserva un religioso silenzio, in attesa di un ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Oltre a un punto sull’esito di G7 in Germania e vertice Nato a Madrid, il colloquio di questa mattina al Quirinale tra Marioe il presidente Sergiodifficilmente ha potuto ignorare la fibrillazione che in queste ore sta travolgendo la maggioranza di governo. Ieri 29 giugno era stato il presidente del M5s Giuseppea salire al Colle, alla fine di una giornata caratterizzata dalle tensioni per le voci sulla presunta richiesta dia Grillo di «cacciare dal M5s» l’ex premier. Una voce smentita con ore di ritardo da, ma ribadite ancora questa mattina da il Fatto quotidiano che di certo non hanno rasserenato gli animi tra le fila grilline. Nessun commento ulteriore però è arrivato da, che da ieri osserva un religioso silenzio, in attesa di un ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Alta tensione Draghi-Conte, il leader M5s è salito al Colle per rappresentare, a Mattarella, in un incontro durato… - Agenzia_Ansa : FLASH | Draghi al Quirinale dal presidente della Repubblica Mattarella per fare il punto sugli impegni internazionali #ANSA - LuigiGallo15 : Operazioni di palazzo a tutela dell'elite, ecco cosa significano le indiscrezioni su Draghi, che sta agendo fuori… - soniabetz1 : Conte va a parlar con Mattarella, Mattarella chiama Draghi, oggi CDM e conferenza stampa , che cuoce in pentola? - soniabetz1 : @dottorbarbieri Ieri Conte va a parlar con Mattarella, Mattarella chiama Draghi, oggi CDM e conferenza stampa , che cuoce in pentola? -