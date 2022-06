Decreto PNRR 2, legge in Gazzetta: multe Pos, concorsi, tutte le novità (Di giovedì 30 giugno 2022) Con il Consiglio dei Ministri numero 72 del 13 aprile è arrivato un nuovo Decreto-legge contenente diverse misure per l’attuazione del PNRR. Il testo è stato poi integrato con il CdM successivo del 21 aprile, con nuove norme contenenti novità per docenti, insegnamento e concorsi pubblici, ed è stato pubblicato nella Gazzetta numero 100 del 30 aprile 2022 come Decreto-legge numero 36/2022. Il Decreto ha terminato l’iter di conversione in legge, e nella Gazzetta Ufficiale numero 150 del 29 giugno 2022 è stata pubblicata la legge di conversione, con alcune novità. Il testo originario del Decreto aveva stabilito l’anticipo della doppia sanzione per gli ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 30 giugno 2022) Con il Consiglio dei Ministri numero 72 del 13 aprile è arrivato un nuovocontenente diverse misure per l’attuazione del. Il testo è stato poi integrato con il CdM successivo del 21 aprile, con nuove norme contenentiper docenti, insegnamento epubblici, ed è stato pubblicato nellanumero 100 del 30 aprile 2022 comenumero 36/2022. Ilha terminato l’iter di conversione in, e nellaUfficiale numero 150 del 29 giugno 2022 è stata pubblicata ladi conversione, con alcune. Il testo originario delaveva stabilito l’anticipo della doppia sanzione per gli ...

