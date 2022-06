Deborah Iurato quasi dieci anni dopo la vittoria di ‘Amici’: “Il mio ultimo album mi porta indietro nel tempo” (Di giovedì 30 giugno 2022) Otto anni fa era nello studio di Amici, poco più che ventenne. Di anni ne sono passati dalla sua vittoria nella tredicesima edizione nel talent show di Canale 5, ma la determinazione non l’ha mai abbandonata. Deborah Iurato continua a coltivare la sua passione per la musica e recentemente ha pubblicato il suo ultimo album in studio. Noi di VelvetMAG abbiamo voluto incontrarla per parlare dei suoi nuovi progetti, con uno sguardo volto anche a quella magica esperienza. Deborah Iurato è tra le voci soul più belle del panorama musicale italiano. La cantante ha raggiunto l’apice del successo quando ha vinto la tredicesima edizione di Amici. Sono passati quasi dieci anni da quel momento, ma ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 giugno 2022) Ottofa era nello studio di Amici, poco più che ventenne. Dine sono passati dalla suanella tredicesima edizione nel talent show di Canale 5, ma la determinazione non l’ha mai abbandonata.continua a coltivare la sua passione per la musica e recentemente ha pubblicato il suoin studio. Noi di VelvetMAG abbiamo voluto incontrarla per parlare dei suoi nuovi progetti, con uno sguardo volto anche a quella magica esperienza.è tra le voci soul più belle del panorama musicale italiano. La cantante ha raggiunto l’apice del successo quando ha vinto la tredicesima edizione di Amici. Sono passatida quel momento, ma ...

Zecchino d'Oro 2022: canzoni, interpreti e autori ... musica di Alessandro Augusto Fusaro e Giuseppe Carlo Biasi), cantata da Ferdinando Catapano, 9 anni, di San Giuseppe Vesuviano (Napoli); Mille fragole (testo di Massimo Zanotti e Deborah Iurato), ... Zecchino d'Oro: scelte le canzoni dell'edizione 2022 ... Enrico Ruggeri, Deborah Iurato, Virginio, Cesareo di Elio e le storie tese con Filippo Pax Pascuzzi, Margherita Vicario ed Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via di Gioia. Di seguito i 14 brani in gara ... Tra gli autori delle canzoni Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Elio e le storie tese, Margherita Vicario, Deborah Iurato e Virginio ... Zecchino d'oro, tre bimbe siciliane in gara Giulia Baccaro, 10 anni, di Gravina di Catania; Eleonora Busacca, 6 anni, di Ragusa, Mariapaola Chiummo, 7 anni, di Scicli nel programma a novembre su Rai1. Tra gli autori Zalone e Ruggeri ...