Dalla Francia – Trasferimenti: Nizza pensa a Yann Sommer (Mönchengladbach) (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-30 17:14:00 Vi segnaliamo l’ultima notizia arrivata in redazione da Parigi, più precisamente dal quotidiano parigino L’Équipe: Dopo otto anni in Bundesliga, Yann Sommer potrebbe continuare la sua carriera in Francia. Il portiere della nazionale svizzera del Borussia Mönchengladbach (74 presenze), che è anche sugli scaffali dello Stade Rennais, sta attirando l’interesse dell’OGC Nice. A 33 anni è legato per un altro anno con il club tedesco ma questo non sarebbe necessariamente avido, per i servizi resi. Sommer è stata infatti una delle rare soddisfazioni del Mönchengladbach durante la passata stagione. Dopo la partenza di Walter Benitez dal PSV Eindhoven, Lucien Favre ha ammesso di essere alla ricerca di un portiere durante la conferenza stampa di ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-30 17:14:00 Vi segnaliamo l’ultima notizia arrivata in redazione da Parigi, più precisamente dal quotidiano parigino L’Équipe: Dopo otto anni in Bundesliga,potrebbe continuare la sua carriera in. Il portiere della nazionale svizzera del Borussia(74 presenze), che è anche sugli scaffali dello Stade Rennais, sta attirando l’interesse dell’OGC Nice. A 33 anni è legato per un altro anno con il club tedesco ma questo non sarebbe necessariamente avido, per i servizi resi.è stata infatti una delle rare soddisfazioni deldurante la passata stagione. Dopo la partenza di Walter Benitez dal PSV Eindhoven, Lucien Favre ha ammesso di essere alla ricerca di un portiere durante la conferenza stampa di ...

Pubblicità

FratellidItalia : Inaccettabile e vergognosa la decisione adottata dalla Corte d'Appello di Parigi di respingere le richieste di estr… - sportmediaset : Dalla Francia: Renato Sanches ha detto no al Milan, vuole il Psg #Milan #Sanches - gippu1 : Festeggiamo i 50 anni di #Zidane con 2'19' dalla sua più grande partita in carriera, Francia-Brasile del 1° luglio… - GennaroSerra : Se ne vanno sempre i migliori! - BabboChiquita : ?? Tutte le news dalla Francia inerenti le offerte folli al rialzo o al ribasso, non sono mai arrivate. I giornalist… -