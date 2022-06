Covid, per lavoratori privati mascherine "raccomandate": cade l'obbligo (Di giovedì 30 giugno 2022) Governo e le parti sociali hanno approvato l’aggiornamento del documento sulle misure anti contagio. Nessun vincolo generalizzato di utilizzare i dispositivi di protezione quindi, ma solo una raccomandazione, soprattutto in situazione a rischio, come negli ambienti chiusi e in quelli dove non è possibile mantenere la distanza interpersonale di un metro. Le regole resteranno in vigore fino al 31 ottobre 2022 Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 giugno 2022) Governo e le parti sociali hanno approvato l’aggiornamento del documento sulle misure anti contagio. Nessun vincolo generalizzato di utilizzare i dispositivi di protezione quindi, ma solo una raccomandazione, soprattutto in situazione a rischio, come negli ambienti chiusi e in quelli dove non è possibile mantenere la distanza interpersonale di un metro. Le regole resteranno in vigore fino al 31 ottobre 2022

