Comunione in Vaticano per Nancy Pelosi È pro aborto, negli Usa le era stata negata (Di giovedì 30 giugno 2022) Nancy Pelosi ha ricevuto la Comunione durante una messa presieduta da papa Francesco. A maggio, l'arcivescovo Salvatore Cordileone di San Francisco, l'arcidiocesi natale di Pelosi, aveva vietato al ...

