Basta neonati in Parlamento: "Distraggono e rendono il luogo poco credibile" (Di giovedì 30 giugno 2022) I bambini saranno banditi dalla Camera dei Comuni britannica dopo che diversi deputati si sono lamentati del fatto che sarebbe una distrazione e che il Parlamento non sarebbe "preso sul serio" se i neonati fossero ammessi in Aula. Il... Leggi su europa.today (Di giovedì 30 giugno 2022) I bambini saranno banditi dalla Camera dei Comuni britannica dopo che diversi deputati si sono lamentati del fatto che sarebbe una distrazione e che ilnon sarebbe "preso sul serio" se ifossero ammessi in Aula. Il...

Pubblicità

Io_e_basta__ : @Dimitri79525893 Solo degli psicopatici vax i neonati.... - Io_e_basta__ : RT @LaVeritaWeb: Prima di votare l’ok alle iniezioni sotto i 5 anni, i regolatori Usa hanno consultato uno studio per cui il Covid è tra le… - ATarlocco : @chiaravix Basta aspettare 4 ore dal pasto... (io mangio ogni 3 ore come i neonati...) ?? - Io_e_basta__ : @D4rkh1gh @loredan35434960 Vuoi sapere come ho risolto io?Ho comprato l'altalena per neonati che simulava un dondol… - Primula23244795 : @AuroraLittleSun @pupidda39 Giusto e non si prendono mai medicinali o vaccini durante la gravidanza ! E basta vacci… -