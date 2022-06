Arriva Snapchat+ | ma non in Italia La sottoscrizione premium introduce i Best Friend Forever

(Di giovedì 30 giugno 2022) Le altre funzionalità sono più che altro cosmetiche, ma si sa complessivamente poco sul primo abbonamento di Snapchat. Costa 3,99 dollari al mese e verrà distribuito gradualmente in tutto il mondo....

Pubblicità

+, questo il nome dell'abbonamento, costerà 3,99 dollari al mese. Lancerà inizialmente in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita ed ...Una cucina vegetariana che gioca tra la gastronomia italiana e quella mediorientale, ea un ... La Porta dell'Accoglienzapresenta La Porta dell'Accoglienza , una scultura nella forma ...Arriva Snapchat+, il piano in abbonamento dal costo di 3,99 euro al mese che offre funzionalità aggiuntivi sulla celebre applicazione.Anche Snapchat si aggiunge alla lista dei social che hanno introdotto un servizio di abbonamento. Entro pochi giorni infatti, l'applicazione arriverà anche in forma premium, ma almeno inizialmente sol ...