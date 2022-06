Appello Medicines for Europe “Incoraggiare l’uso dei farmaci generici” (Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La gestione del COVID-19, la guerra in Ucraina e alti tassi di inflazione stanno mettendo a dura prova le catene di approvvigionamento per i farmaci più essenziali, in particolare i farmaci generici, che rappresentano il 70% di quelli dispensati in Europa per il trattamento di condizioni gravi come cancro, malattie autoimmuni, malattie respiratorie e malattie cardiovascolari. Questi farmaci sono pilastri fondamentali per i sistemi sanitari resilienti e per questo servono politiche adeguate a sostenerne l’utilizzo”. La raccomandazione arriva da Medicines for Europe, l’associazione Europea dei produttori di generici, biosimilari e Value Added Medicines, in occasione della propria Conferenza annuale in corso a ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La gestione del COVID-19, la guerra in Ucraina e alti tassi di inflazione stanno mettendo a dura prova le catene di approvvigionamento per ipiù essenziali, in particolare i, che rappresentano il 70% di quelli dispensati in Europa per il trattamento di condizioni gravi come cancro, malattie autoimmuni, malattie respiratorie e malattie cardiovascolari. Questisono pilastri fondamentali per i sistemi sanitari resilienti e per questo servono politiche adeguate a sostenerne l’utilizzo”. La raccomandazione arriva dafor, l’associazionea dei produttori di, biosimilari e Value Added, in occasione della propria Conferenza annuale in corso a ...

