Apnea per disabili, a Scarlino (Maremma) Ilenia e Fabrizio ce la fanno: è record mondiale (Di giovedì 30 giugno 2022) Due record mondiale di Apnea per disabili sono stati stabiliti nelle acque di Scarlino (Grosseto) da Ilenia Colanero e Fabrizio Pagani. I giudici internazionali della Confederazione mondiale attività subacquee (Cmas) hanno ratificato la distanza di -20 metri per Ilenia Colanero di Lanciano (Chieti) e -35 metri per Fabrizio Pagani, di Terni. Il tentativo di record è stato organizzato dalla Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas). “Il record è il coronamento di sogni e fatica – le parole di Colanero e Pagani -. Con un solo arto è complicato arrivare dove la pressione si fa sentire. Siamo convinti che si possa ancora andare oltre. E noi ci proveremo». Due ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 30 giugno 2022) Duedipersono stati stabiliti nelle acque di(Grosseto) daColanero ePagani. I giudici internazionali della Confederazioneattività subacquee (Cmas) hanno ratificato la distanza di -20 metri perColanero di Lanciano (Chieti) e -35 metri perPagani, di Terni. Il tentativo diè stato organizzato dalla Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas). “Ilè il coronamento di sogni e fatica – le parole di Colanero e Pagani -. Con un solo arto è complicato arrivare dove la pressione si fa sentire. Siamo convinti che si possa ancora andare oltre. E noi ci proveremo». Due ...

Pubblicità

Nicola_Firenze : RT @rep_firenze: Scarlino, record mondiale di apnea per disabili di Ilenia Colanero e Fabrizio Pagani - rep_firenze : Scarlino, record mondiale di apnea per disabili di Ilenia Colanero e Fabrizio Pagani - umbriaOn : #Terni, #Pagani e il nuovo #record #mondiale d'apnea: «Coronamento di #sogni e #fatica». I #complimenti del… - apnea__ : RT @imetrauhl: - lifestyleblogit : Doppio record mondiale di apnea per disabili di Ileana Colanero e Fabrizio Pagani - -