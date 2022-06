Alex Wyse parla della presunta crisi con Cosmary Fasanelli (Di giovedì 30 giugno 2022) parla Alex Wyse Negli ultimi giorni non si parla d’altro che di Alex Wyse e di Cosmary Fasanelli. La scorsa settimana infatti il cantante è stato protagonista della prima puntata del nuovo format di Lorella Cuccarini, Dimmi di te, e nel corso della chiacchierata ha svelato come prosegue la relazione con la ballerina. Le parole L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 30 giugno 2022)Negli ultimi giorni non sid’altro che die di. La scorsa settimana infatti il cantante è stato protagonistaprima puntata del nuovo format di Lorella Cuccarini, Dimmi di te, e nel corsochiacchierata ha svelato come prosegue la relazione con la ballerina. Le parole L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

stbhs28 : RT @elianashere: mi spiegate come si supera alex wyse che canta night changes? - Quellochetutti1 : #alexwyse e #cosmary stanno attraversando un periodo di crisi? Ecco cosa ha svelato Alex in merito ?? - fedebenfatto : RT @elianashere: mi spiegate come si supera alex wyse che canta night changes? - _itsscarla_ : RT @elianashere: mi spiegate come si supera alex wyse che canta night changes? - unlamentounico : RT @elianashere: mi spiegate come si supera alex wyse che canta night changes? -