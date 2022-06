VORREI DIRTI CHE: ELISA ISOARDI RIPARTE DALLA DOMENICA POMERIGGIO DI RAI2 (Di mercoledì 29 giugno 2022) ELISA ISOARDI è tra i volti scelti per la rinascita di RAI2. Assieme ad Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi, Ilaria D’Amico e Pierluigi Diaco, c’è anche la brava e bella conduttrice tra le new entry della stagione 2022/2023. “VORREI DIRTI che…” segna il suo rientro in Rai. Dopo l’esperienza come concorrente a Ballando con le Stelle e all’Isola dei Famosi, per la ISOARDI si torna alla conduzione e ad un ruolo da protagonista alla DOMENICA, con “Il Provinciale” di Federico Quaranta (ore 14) e un nuovo talk sportivo con Paola Ferrari (ore 16). VORREI DIRTI CHE: ELISA ISOARDI NELLA DOMENICA DI RAI2 Alle 15.00 toccherà a “VORREI DIRTI ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 29 giugno 2022)è tra i volti scelti per la rinascita di. Assieme ad Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi, Ilaria D’Amico e Pierluigi Diaco, c’è anche la brava e bella conduttrice tra le new entry della stagione 2022/2023. “che…” segna il suo rientro in Rai. Dopo l’esperienza come concorrente a Ballando con le Stelle e all’Isola dei Famosi, per lasi torna alla conduzione e ad un ruolo da protagonista alla, con “Il Provinciale” di Federico Quaranta (ore 14) e un nuovo talk sportivo con Paola Ferrari (ore 16).CHE:NELLADIAlle 15.00 toccherà a “...

