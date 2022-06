Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2022 ore 11:30 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 29 GIUGNO 2022 ORE 10.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BUON SAN PIETRO E PAOLO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA VIA AURELIA SI RALLENTA TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO MALAGROTTA E INCOLONNAMENTI PIU’ AVANTI ALTEZZA CENTRO TRE DENARI TUTTO VERSO LADISPOLI PER CHI PROCEDE SULL AUTOSTRADA Roma CIVITAVECCHIA VERSO QUEST ULTIMA CODE USCITA FREGENE SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA PER CHI PROCEDE VERSO LATINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA E RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA VI ALITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA A Roma RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA FESTIVA DI OGGI VIA DEI FORI IMPERIALI è ISOLA PEDONALE DEVIATE QUINDI LE LINEE BUS DI ZONA E ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 29 GIUGNOORE 10.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BUON SAN PIETRO E PAOLO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA VIA AURELIA SI RALLENTA TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO MALAGROTTA E INCOLONNAMENTI PIU’ AVANTI ALTEZZA CENTRO TRE DENARI TUTTO VERSO LADISPOLI PER CHI PROCEDE SULL AUTOSTRADACIVITAVECCHIA VERSO QUEST ULTIMA CODE USCITA FREGENE SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA PER CHI PROCEDE VERSO LATINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA E RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA VI ALITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA ARICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA FESTIVA DI OGGI VIA DEI FORI IMPERIALI è ISOLA PEDONALE DEVIATE QUINDI LE LINEE BUS DI ZONA E ...

