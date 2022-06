Un progetto segreto per Ilary Blasi e Silvia Toffanin su Canale 5 | cosa sarà?

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo la giornata di presentazione dei palinsesti Rai, adesso c’è sicuramente grande attesa per le novità che arriveranno sui canali Mediaset nella prossima stagione televisiva.vedremo su5 e non solo? Al momento, trapela ben poco il che lascerebbe pensare che non ci saranno particolari novità sulle reti mediaset nella prossima stagione televisiva. A dare qualche indiscrezione ci ha pensato la rivista diretta da Riccardo Signoretti. Su Nuovo TV infatti si parla di unche vorrebbe protagoniste. Laha chiusa una stagione molto positiva di Verissimo, con il raddoppio settimanale mentre laè appena andata in ferie dopo l’edizione più lunga della storia dell’Isola dei famosi. ...

