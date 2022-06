Ultime ore per portare Mediaset España dentro MFE (Di mercoledì 29 giugno 2022) Berlusconi è sicuro di raggiungere l’85% di Mediaset dopo l’OPA Expansión, di A. Zarzalejos, pag. 8 Conto alla rovescia per gli azionisti di Mediaset España che dovranno decidere se aderire all’OPA lanciata da Media For Europe (MFE), controllata dalla famiglia Berlusconi, per il 44,31% della società spagnola che ancora non possiede. La scadenza per l’accettazione è il 1° luglio. L’offerta di MFE, migliorata dopo una prima proposta, consiste in 9 azioni MFE A e 4,32 euro in contanti per ogni due azioni Mediaset España, equivalenti a 4,5 azioni MFE A e 2,16 euro per ogni azione della controllata spagnola. L’offerta mira all’accettazione del 29,31% del capitale sociale dell’obiettivo, che le permetterebbe di controllare l’85% dei proprietari di Telecinco e Cuatro. Gli azionisti di ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 29 giugno 2022) Berlusconi è sicuro di raggiungere l’85% didopo l’OPA Expansión, di A. Zarzalejos, pag. 8 Conto alla rovescia per gli azionisti diche dovranno decidere se aderire all’OPA lanciata da Media For Europe (MFE), controllata dalla famiglia Berlusconi, per il 44,31% della società spagnola che ancora non possiede. La scadenza per l’accettazione è il 1° luglio. L’offerta di MFE, migliorata dopo una prima proposta, consiste in 9 azioni MFE A e 4,32 euro in contanti per ogni due azioni, equivalenti a 4,5 azioni MFE A e 2,16 euro per ogni azione della controllata spagnola. L’offerta mira all’accettazione del 29,31% del capitale sociale dell’obiettivo, che le permetterebbe di controllare l’85% dei proprietari di Telecinco e Cuatro. Gli azionisti di ...

