Tuffi | Mondiali 2022 oggi | orari 29 giugno | calendario gare | programma | tv | italiani in gara

(Di mercoledì 29 giugno 2022), mercoledì 29, quarta giornata dineidi. La Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro di grandi sfide e i rappresentanti più forti del pianeta si affronteranno per il raggiungimento del massimo traguardo. Ilprende il via dalle 10.00 con il preliminare della prova femminile dal metro. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani vanno a caccia di soddisfazioni assicurandosi in primis la Finale (ore 17.00) e poi, una volta presenti nell’atto conclusivo, pronte a tirar fuori tutto quello che hanno. Sarà anche il giorno, dalle 14.30, con il Team Event in casa Italia, senza dimenticare l’appuntamento dalle 19.00 della Finale del sincro mixed dai tre metri con Pellacani e Matteo Santoro....

Il programma dei Mondiali di Budapest - Le speranze di medaglia per l'Italia - I convocati dell'Italia ai raggi X - Tutti i convocati della Nazionale azzurra ...La Cina fa novantanove ai Mondiali e domina anche il sincro maschile dalla piattaforma. La nazionale asiatica si avvicina sempre di più al centesimo oro iridato della sua storia, grazie al successo dai 10 metri della coppia ... Tuffi, Mondiali Budapest 2022: Cina oro nel sincro 10 metri, Italia decima. by Mattia Zucchiatti. Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu, tuffi - Foto Giorgio Perottino/DBM. Oro Cina (467.79 ...