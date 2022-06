Trovato morto nelle acque di Candalla - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tragica fine dell'artigiano Alessandro Bertagna, aveva 53 anni. Forse è stata tutta colpa di una congestione che lo ha colto al ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tragica fine dell'artigiano Alessandro Bertagna, aveva 53 anni. Forse è stata tutta colpa di una congestione che lo ha colto al ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : È stato trovato morto ieri sera nel giardino di casa sua a Corte Palasio con due fendenti alla gola Pierangelo Repa… - QuiNewsValdera : Trovato morto in casa, aveva 51 anni - LuigiF97101292 : RT @11Giuliano: Altro Malore: Gianluca Del Papa, chi era il prof trovato morto nel parco Sasso d'Italia. Fermo, 28 giugno 2022 - Trovato m… - ENRICO27218318 : RT @ImolaOggi: ??Francia, trovato morto in strada CEO di Biogroup Stéphane Eimer. Ipotesi: 'caduto dal balcone' Biogroup è la + grande rete… - Bettabetta59 : RT @ImolaOggi: ??Francia, trovato morto in strada CEO di Biogroup Stéphane Eimer. Ipotesi: 'caduto dal balcone' Biogroup è la + grande rete… -