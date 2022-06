Traffico Roma del 29-06-2022 ore 17:30 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma trovati all’ascolto da Simone Cerchiara raccordo anulare con un incidente in carreggiata esterna tra Laurentina e Appia in direzione della A1 per Napoli code sulla via Appia intanto code per lavori zona Capannelle in direzione Roma Centro San Giovanni in via Cilicia direzione piramide prestare attenzione un incidente mentre in via di Bufalotta prudenza all’altezza di via di Settebagni zona Casal Boccone a causa di incendio festa per i Santi Pietro e Paolo chiusa la via Ostiense all’altezza della Basilica deviazioni per il Traffico da Viale Giustiniano nel trasporto pubblico orario festivo e non giorno festivo saranno comunque accese le telecamere nei varchi ZTL di Trastevere di San Lorenzo dettagli di queste altre notizie nel sito Roma.luceverde.it un servizio ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdetrovati all’ascolto da Simone Cerchiara raccordo anulare con un incidente in carreggiata esterna tra Laurentina e Appia in direzione della A1 per Napoli code sulla via Appia intanto code per lavori zona Capannelle in direzioneCentro San Giovanni in via Cilicia direzione piramide prestare attenzione un incidente mentre in via di Bufalotta prudenza all’altezza di via di Settebagni zona Casal Boccone a causa di incendio festa per i Santi Pietro e Paolo chiusa la via Ostiense all’altezza della Basilica deviazioni per ilda Viale Giustiniano nel trasporto pubblico orario festivo e non giorno festivo saranno comunque accese le telecamere nei varchi ZTL di Trastevere di San Lorenzo dettagli di queste altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio ...

