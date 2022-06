Stop al Superbonus 110%

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Inversione di rotta sulla concessione del, che ormai da tempo tiene banco a tutti i tavoli delle riunioni condominiali. Chi ancora stava pensando se era o meno il caso di goderne, può smettere di tormentarsi: i fondi sono finiti e quasi certamente non verranno prorogati, pertanto chi non è riuscito a far partire i lavori in tempo non potrà più beneficiare di questa misura. Non verranno stanziati altri fondi, com’era invece stato ipotizzato in passato, per prorogare la misura del. In base a quanto è trapelato dalla riunione di oggi tra la maggioranza e l’esecutivo alla Camera, ora che le risorse finanziarie messe in campo sono terminate, non c’è più l’intento di mettere a disposizioni ulteriori fondi per il. Troppe le criticità di ...