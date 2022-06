Sonia Bruganelli attacca una categoria di influencer e svela perché si è tatuata il volto di Padre Pio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sonia Bruganelli a settembre tornerà al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista, ruolo in cui ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. “Io sono una molto divisiva” – ha confessato a Leggo – “Per un motivo semplice: sono una persona coerente, dico quello che penso. Ma siamo circondati da persone che dicono una cosa, ne pensano un’altra e ne fanno un’altra ancora. C’è un’ipocrisia dilagante. Siamo sotto una dittatura del politically correct. Basti pensare ai tanti che per anni hanno accusato i politici per il loro finto comportamento ma poi nel proprio privato anche loro fanno e dicono la cosa più conveniente”. “Non ho bisogno dell’approvazione altrui né di monetizzare nulla e infatti sui miei profili non troverete mai della pubblicità. Ma io rispetto ad altri personaggi sono libera di dire quel che penso. E forse è questa la cosa che più dà ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 giugno 2022)a settembre tornerà al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista, ruolo in cui ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. “Io sono una molto divisiva” – ha confessato a Leggo – “Per un motivo semplice: sono una persona coerente, dico quello che penso. Ma siamo circondati da persone che dicono una cosa, ne pensano un’altra e ne fanno un’altra ancora. C’è un’ipocrisia dilagante. Siamo sotto una dittatura del politically correct. Basti pensare ai tanti che per anni hanno accusato i politici per il loro finto comportamento ma poi nel proprio privato anche loro fanno e dicono la cosa più conveniente”. “Non ho bisogno dell’approvazione altrui né di monetizzare nulla e infatti sui miei profili non troverete mai della pubblicità. Ma io rispetto ad altri personaggi sono libera di dire quel che penso. E forse è questa la cosa che più dà ...

